Спорткомплекс в поселке Старый Городок капитально отремонтируют до конца года
В поселке Старый Городок в Одинцовском округе продолжается капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса. Работы завершили на 45%.
Здание площадью почти две тысячи квадратных метров расположено на Школьной улице.
В Министерстве строительного комплекса Московской области уточнили, что демонтажные работы уже завершены. Сейчас на объекте ремонтируют кровлю и фасад.
Специалисты также планируют заменить инженерные коммуникации, радиаторы и сантехнику, обновить двери, окна, полы, потолки и провести отделку помещений.
Позже в комплексе установят современную мебель, а прилегающую территорию благоустроят.
Работы проводят по государственной программы в рамках реализации национального проекта «Семья».
Завершить ремонт планируют до конца текущего года.