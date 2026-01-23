Спорткомплекс в поселке Старый Городок капитально отремонтируют до конца года

В поселке Старый Городок в Одинцовском округе продолжается капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса. Работы завершили на 45%.

Здание площадью почти две тысячи квадратных метров расположено на Школьной улице.

В Министерстве строительного комплекса Московской области уточнили, что демонтажные работы уже завершены. Сейчас на объекте ремонтируют кровлю и фасад.

Специалисты также планируют заменить инженерные коммуникации, радиаторы и сантехнику, обновить двери, окна, полы, потолки и провести отделку помещений.

Позже в комплексе установят современную мебель, а прилегающую территорию благоустроят.

Работы проводят по государственной программы в рамках реализации национального проекта «Семья».

Завершить ремонт планируют до конца текущего года.