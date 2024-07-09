Спорткомплекс в Одинцовском городском округе достроят к декабрю

Фото: Главгосстройнадзор МО

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили, как идет возведение многофункционального спортивного комплекса в парке Малевича деревни Шульгино на территории Одинцовского городского округа. Готовность объекта сейчас составляет 52%.

Как пояснили в ведомстве, площадь двухэтажного здания — около 5,3 тысяч квадратных метров.

На первом этаже центральной части расположатся помещения входной группы, фойе, гардероб, рецепции, мужские парные и раздевалки.

На втором этаже — женские бани, а также фитнес-зона. В правом и левом крыле основного корпуса разместятся двухэтажные индивидуальные бани. На прилегающей территории комплекса оборудуют велопарковку.

Завершить строительство планируется в конце четверного квартала этого года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Волевой шаг наперекор Западу. О чем говорили Путин и Моди

Россиян предупредили о «мясном клее». Что это за фермент и зачем он нужен

Огромные рынки, неприятный запах и вечные пробки. Топ-7 худших районов Москвы

Краткая история Украины. Кто, когда и зачем создал ее

«Пешеходы не защищены». Безнаказанность самокатчиков назвали большой проблемой

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте