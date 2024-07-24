Спорткомплекс в Ермолине после техобслуживания откроют к началу августа

Спортивный комплекс в деревне Ермолино под Истрой приведут в порядок до начала августа. Также там проверят техническое оснащение.

Сотрудники комплекса почистят ватерлинии и стены бассейна, уберут сауну и душевые — обработают антимикробными растворами. Ранее, на протяжении нескольких дней, чаша бассейна обрабатывалась специальным дезинфицирующим кислотно-щелочным раствором. Тем не менее, система очистки контролируется в бассейнах ежедневно. Кроме того, начали и техническое обслуживание: специалисты заменят лампы в чаше бассейна и проведут мелкий плановый ремонт в спортивном зале. Там снимут треснутые пластиковые листы и заменят их на новые. На время проведения работ комплекс закрыт. Сотрудники комплекса активно работают над улучшением условий для посетителей.

Ориентировочный срок открытия — первое августа, но только после получения экспертизы воды от Санитарной эпидемиологической станции.

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