Спорткомплекс «Салют» в Сергиевом Посаде капитально отремонтируют в этом году

Спортивный комплекс «Салют» в Сергиевом Посаде капитально отремонтируют в этом году. Там обновят кровлю, коммуникации, окна, двери, мебель и инвентарь.

Как рассказали в региональном Минспорте, подрядчик уже приступил к демонтажным работам.

«Спортивный комплекс „Салют“ на улице Институтской, 15, Сергиева Посада ждет масштабное обновление. Подрядчик приступил к работам по капитальному ремонту. Строители подрядной организации ведут демонтажные работы. На объекте работают больше 20 человек», — сказал глава министерства Александр Туровский.

Площадь комплекса превышает 3,2 тысячи квадратных метров. В ходе ремонта там заменят кровлю, коммуникации, сантехнику, окна, двери, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, а на территории проведут благоустройство.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджетных средств.