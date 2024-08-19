Спорткомплекс с турецкой баней построят в Красногорске в 2025 году

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили ход возведения нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Красногорске. Эксперты лаборатории «Мособлстройцнил» оценили качество используемых материалов и конструкций.

Сейчас готовность спортивного комплекса составляет 5%. Строители выполняют устройство монолитных конструкций первого этажа.

По проекту, в трехэтажном комплексе будут бассейн объемом 110 кубометров, джакузи, СПА-салон, турецкая баня и буфет. Спортивный объект будет работать круглый год, принимая до 70 человек в сутки.

Окончание строительства намечено на первый квартал 2025 года.

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