Спорткомплекс с ледовой ареной построят в Кашире к 2027 году

В Кашире началось возведение спортивного комплекса, который позволит жителям заниматься хоккеем и фигурным катанием в любое время года. Готовность объекта в настоящий момент оценивается в 20%, а ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2027 года, сообщили в региональном стройнадзоре.

Работы ведутся в рамках региональной госпрограммы по строительству социальных объектов.

Главным элементом нового ФОКа станет крытая ледовая арена, предназначенная для тренировок, соревнований и массовых сеансов катания. Для болельщиков оборудуют трибуну на 200 посадочных мест. Общая площадь пятиэтажного здания превышает 5,6 тысячи квадратных метров. Внутри разместят пункт проката и сушки коньков, камеру хранения, мастерскую для заточки лезвий и подгонки хоккейных клюшек, четыре раздевалки с душевыми, тренерские, судейскую комнату, тренажерный зал, медицинский блок и инфракрасную сауну. Проектом предусмотрено разделение потоков спортсменов и посетителей массовых катаний для повышения комфорта и безопасности.

Рядом с комплексом появятся баскетбольная площадка, зона воркаута и уличные тренажеры. Проведут благоустройство, организуют парковку для 55 автомобилей, стоянку для автобусов и велопарковку на 42 места.