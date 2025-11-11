Спорткомплекс с крытым катком построят в микрорайоне Полево в Истре к 2027 году

Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Истре к 2027 году. Там будут работать залы для силовых тренировок и хореографии, а также большой крытый каток.

Как сообщили в областном Минстрое, подрядчика для проведения работ уже определили, с ним заключили контракт. По нему работы должны завершиться к концу 2027 года.

«В подмосковной Истре в микрорайоне Полево построят физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной. Определен подрядчик, который произведет проектирование и строительство объекта. Компания ООО „АСГ Техно Строй“ построит ФОК до конца 2027 года», — сказал глава министесртва Александр Туровский.

Площадь здания превысит 6,1 тысячи квадратных метров. Там обустроят ледовую арену с трибунами, раздевалками и тренерскими, а также залы для силовых тренировок и хореографии. На территории создадут места отдыха и проведут озеленение.

Единовременно комплекс сможет принимать до 350 человек.