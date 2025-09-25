Спорткомплекс с бассейном в микрорайоне Катюшки в Лобне достроят к концу года

Спортивный комплекс с бассейном продолжают строить в микрорайоне Катюшки в Лобне. Работы планируют завершить до конца года.

Для обеспечения работы бассейна уже закупили все необходимое оборудование, в том числе системы фильтрации. Сейчас на объекте трудятся 75 человек и спецтехника. Работы проводят по госпрограмме за счет бюджетных средств.

«В настоящее время здесь ведутся отделочные работы, осуществляется монтаж инженерных и слаботочных систем, завезено все необходимое для фильтрации бассейна оборудование. На прилегающей территории идет прокладка наружных инженерных сетей, планировка территории», — сказал глава Минстроя Подмосковья Александр Туровский.

Площадь здания превысит три тысячи квадратных метров. В нем обустроят две чаши бассейна, душевые, раздевалки, тренажерный зал и медблок. На территории разместят парковку, тротуары и места отдыха.