Спорткомплекс с бассейном откроют в Лобне в начале 2026 года

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном продолжают строить на улице Ленина в Лобне. В нем будут работать два бассейна разного размера и тренажерный зал. Комплекс откроют в начале 2026 года.

Сейчас в здании обстраивают покрытие пола и стен в коридорах и на лестницах, продолжают монтаж внутренних коммуникаций и ведут облицовку бассейна керамической плиткой

«В здании выполняются отделочные работы с гидроизоляцией покрытия пола и стен, монтаж инженерных и слаботочных систем, устройство подвесного потолка, монтаж светильников. Подрядчик продолжает фасадные работы, устройство входной группы. На прилегающей территории идет устройство проездов и тротуаров. ФОК готов на 79,3%», — сказал глава регионального Минстроя Александр Туровский.

В здании обустроят большой и маленький бассейны, раздевалки и душевые, а также тренажерный зал, медблок и другие помещения. На территории разместят парковку и места отдыха.

Работы ведут по госпрограмме за счет бюджетных средств.