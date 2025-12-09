Спорткомплекс с бассейном на улице Ленина в Лобне достроят в начале 2026 года

Современный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном продолжают строить на улице Ленина в Лобне. Завершить работы в начале 2026 года.

Сейчас строители монтируют системы водоподготовки бассейна, рассказали в региональном Минстрое. На объекте трудятся 100 человек и спецтехника. Общая готовность ФОКа составила 90%.

«Ведутся фасадные работы, устройство входной группы, монтаж инженерных сетей. В здании ведутся чистовые отделочные работы — устройство напольного покрытия и потолков, монтаж светильников, облицовка стен. Рабочие приступили к монтажу системы водоподготовки бассейнов», — рассказал министр Александр Туровский.

Площадь здания составит 3,1 тысячи квадратных метров. Там обустроят две чаши бассейна, душевые, раздевалки, кафе, тренажерный зал и медицинский блок. На территории разместят парковку, тротуары и места отдыха.

Работы ведут по госпрограмме Подмосковья.