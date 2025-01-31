Спорткомплекс с 8 бассейнами открыли в Реутове

Новый фикультурно-оздоровительный комплекс открыли в Реутове. На его территории обустроили восемь бассейнов площадью более 13 тысяч квадратных метров. Там будут тренироваться около 500 воспитанников местной спортивной школы по художественной гимнастике и баскетболу.
Новый физкультурный комплекс возвели в рамках инвестиционного проекта, который начали реализовывать еще 10 лет назад. Из-за банкротства застройщика работы приостановили, а в 2022 году возобновили при участии компании «Фитнес», рассказали в региональном Минспорте.
В здании обустроили восемь бассейнов, три из которых — под открытым небом. Два из них будут работать круглый год.
Одной из особенностей комплекса стал термальный комплекс, где создали несколько видов бань, сауну и хаммам.
ФОК станет площадкой для проведения игр первенства Московской области. В нем также создали самый большой в регионе фитнес-клуб, а на территории разместили парковку на 100 мест.
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