Спорткомплекс с 8 бассейнами открыли в Реутове

Фото: пресс-служба администрации Реутова

Новый фикультурно-оздоровительный комплекс открыли в Реутове. На его территории обустроили восемь бассейнов площадью более 13 тысяч квадратных метров. Там будут тренироваться около 500 воспитанников местной спортивной школы по художественной гимнастике и баскетболу.

Новый физкультурный комплекс возвели в рамках инвестиционного проекта, который начали реализовывать еще 10 лет назад. Из-за банкротства застройщика работы приостановили, а в 2022 году возобновили при участии компании «Фитнес», рассказали в региональном Минспорте.

В здании обустроили восемь бассейнов, три из которых — под открытым небом. Два из них будут работать круглый год.

Фото: Пресс-служба администрации города или района
1/4
Фото: Пресс-служба администрации города или района
2/4
Фото: Пресс-служба администрации города или района
3/4
Фото: Пресс-служба администрации города или района
4/4

Одной из особенностей комплекса стал термальный комплекс, где создали несколько видов бань, сауну и хаммам.

ФОК станет площадкой для проведения игр первенства Московской области. В нем также создали самый большой в регионе фитнес-клуб, а на территории разместили парковку на 100 мест.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте