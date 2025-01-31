Спорткомплекс с 8 бассейнами открыли в Реутове

Новый фикультурно-оздоровительный комплекс открыли в Реутове. На его территории обустроили восемь бассейнов площадью более 13 тысяч квадратных метров. Там будут тренироваться около 500 воспитанников местной спортивной школы по художественной гимнастике и баскетболу.

Новый физкультурный комплекс возвели в рамках инвестиционного проекта, который начали реализовывать еще 10 лет назад. Из-за банкротства застройщика работы приостановили, а в 2022 году возобновили при участии компании «Фитнес», рассказали в региональном Минспорте.

В здании обустроили восемь бассейнов, три из которых — под открытым небом. Два из них будут работать круглый год.