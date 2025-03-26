Спорткомплекс построят в ЖК «Жаворонки Клаб» в Одинцове

Новые спортивные объекты построят в Подмосковье. Один из них появится в жилом комплексе «Жаворонки Клаб» в Одинцове.

Новые спорткомплексы появятся в Подмосковье благодаря сотрудничеству компании-застройщика «ФСК Family» и «Снегирь Арена». Так, в рамках партнерства на территории жилого комплекса «Жаворонки Клаб» в Одинцове появится новый ФОК. Там обустроят всю необходимую спортивную и досуговую инфраструктуру, раздевалки и душевые.

«Это соглашение — большой шаг в развитии качественных круглогодичных спортивных объектов клубного формата для жителей ЖК и близлежащих окрестностей. Уверена, что вместе мы обеспечим все условия для того, чтобы каждый проживающий мог заниматься любимым спортом и укреплять свое здоровье без значительных затрат времени на логистику», — отметила управляющий партнер «Снегирь Арена» Светлана Медведева.

По словам генерального директора ФСК Family Максима Белова, проекты застройщика создают комфортными и удобными, чтобы жители имели все необходимое в шаговой доступности.

«Думаю, что наше партнерство станет важным шагом в развитии современных центров социальной активности, что принесет пользу не только нашим проектам, но и жителям Московской области», — сказал он.

Жилой комплекс находится в 23 километрах от МКАД по Минскому шоссе. Проект предусматривает таунхаусы и многоквартирные дома, а также школу, детский сад и амбулаторию. Комплекс планируют построить в два этапа, а первый дом взведут уже в мае этого года.