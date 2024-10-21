Подольский спорткомплекс «Заречье» получил награду на международной выставке

Московская международная выставка оружия и товаров для охоты Orelexpo 2024 проходила с 17 по 20 октября в выставочном центре «Гостиный двор». Физкультурно-спортивный комплекс «Заречье» и городской округ Подольск были отмечены за развитие стрелкового спорта и оружейной культуры.

Церемонию награждения призеров спортивного сезона, в котором соревновались 29 регионов страны, проводил снайперский клуб «Атаман». Директору «Заречья» Александру Дудкину и руководителю секции пулевой стрельбы Олегу Хардыкину вручили благодарности.

В ФСК «Заречье» уже восемь лет работает секция по пулевой стрельбе из пневматического оружия для школьников. Спорткомплекс постоянно принимает турниры, на которые приезжают стрелки со всей России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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