Спорткомплекс «Орион» в Балашихе отремонтируют к концу года

Спортивный комплекс «Орион» откроют в Балашихе после капитального ремонта в ближайшее время. Там обустроят поле с подогревом, новые трибуны и многое другое.

Капитальный ремонт стадиона провели по госпрограмме за счет регионального бюджета, рассказали в подмосковном Минспорте. Сейчас на площадке трудятся свыше 100 человек и спецтехника, там продолжают отделку помещений, монтаж оборудования и устройство резинового покрытия.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, стадион уже начали использовать — там отмечали День города, а сейчас на нем проходит чемпионат области.

«По плану основное здание будет закончено до конца года, и самый большой спортивный комплекс Балашихи будет полноценно принимать ребят. Родители смогут привести детей в различные секции: борьба, боевые единоборства, легкая атлетика, футбол, хоккей, теннис, плавание, баскетбол, волейбол», — сказал он.