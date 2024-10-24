Спорткомплекс «Орион» в Балашихе отремонтируют к концу года
Спортивный комплекс «Орион» откроют в Балашихе после капитального ремонта в ближайшее время. Там обустроят поле с подогревом, новые трибуны и многое другое.
Капитальный ремонт стадиона провели по госпрограмме за счет регионального бюджета, рассказали в подмосковном Минспорте. Сейчас на площадке трудятся свыше 100 человек и спецтехника, там продолжают отделку помещений, монтаж оборудования и устройство резинового покрытия.
По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, стадион уже начали использовать — там отмечали День города, а сейчас на нем проходит чемпионат области.
«По плану основное здание будет закончено до конца года, и самый большой спортивный комплекс Балашихи будет полноценно принимать ребят. Родители смогут привести детей в различные секции: борьба, боевые единоборства, легкая атлетика, футбол, хоккей, теннис, плавание, баскетбол, волейбол», — сказал он.
Стадион «Орион» построили в 1959 году силами сотрудников Научно-исследовательского технологического института. На его территории работают два бассейна, спортзал, футбольное поле, площадки для игры в баскетбол и волейбол. Там обновили трибуны, беговые дорожки и многое другое.