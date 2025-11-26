Спорткомплекс на Школьной улице в Одинцове отремонтируют в 2026 году

В Минстройкомплекса пояснили, что работы проводят по государственной программе капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры региона и соответствуют задачам национального проекта «Семья». Строители уже завершили демонтажные работы, сейчас они выполняют отделочные работы, ремонтируют кровлю и в ближайшее время приступят к фасадным работам.

Согласно проекту, в спорткомплексе обновят фасад и входную группу, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехнику, полы, потолки, окна и двери, а также проведут внутреннюю отделку помещений. Кроме того, в здание завезут новую мебель, а прилегающую территорию благоустроят.

Завершить капитальный ремонт комплекса планируют в 2026 году.