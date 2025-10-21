Спорткомплекс и эллинг достроят в Бронницах в этом году

Физкультурно-оздоровительный комплекс построят на Московской улице в Бронницах в этом году. Там будет работать универсальный спортивный зал и здание для хранения лодок.

Как рассказали в областном Минстрое, работы по возведению спорткомплекса уже завершаются. Сейчас там ведут благоустройство территории и оснащение помещений.

Площадь комплекса превысила две тысячи квадратных метров. Фасад оформили керамогранитной плиткой с декоративными панелями. Здание приспособлено для инвалидов — там работают подъемники, специальные санузлы, душевые и раздевалки.

На территории учреждения обустроили площадку, где можно заниматься футболом, волейболом и другими играми. Для занятий на воде сделали удобный спуск к пирсу.

В рамках проекта в комплексе будут трибуны на 102 зрителя, спортзалы и место для хранения байдарок и каноэ.

Работы ведут по госпрограмме за счет бюджетных средств.