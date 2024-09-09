Спорткомплекс «Акрихин» в Старой Купавне открыли после ремонта

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Акрихин» в Старой Купавне открыл свои двери после ремонта. В честь этого события провели соревнования по волейболу, открытые тренировки по настольному теннису, самбо и рукопашному бою. Дзюдоисты и тяжелоатлеты подготовили показательные выступления.

Жители Старой Купавны могут зайти в физкультурно-оздоровительный комплекс, осмотреть залы и помещения, пообщаться с тренерами и записаться в одну из 24 секций. Общая площадь здания составляет свыше пяти тысяч квадратных метров. В комплексе есть не только залы, но и вспомогательные помещения, такие как тренерские комнаты, душевые и раздевалки.

«Поменяли полностью покрытие во всех залах, поставили современный паркет в игровом зале, поменяли покрытие в зале борьбы на спортивный линолеум, провели большой ремонт в зале тяжелой атлетики», — рассказал директор физкультурно-оздоровительного комплекса «Акрихин» Олег Захаров.