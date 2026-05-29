Спорткомлекс «Старый городок» в Одинцове отремонтируют к 1 сентября

В Одинцове продолжается масштабное обновление физкультурно-оздоровительного комплекса спортивной школы «Старый городок» на Школьной улице. Капитальный ремонт объекта проводят в рамках государственной программы региона по строительству и модернизации социальной инфраструктуры.

Строительная готовность комплекса достигла 75%.

«На объекте задействовано 30 рабочих и одна единица техники. Ведется монтаж инженерных коммуникаций, кровельные и фасадные работы, устройство перегородок, штукатурка стен», — уточнили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

Внутри спортивного комплекса предусмотрели устройство новых полов и потолков, современную отделку помещений, а также установку новой мебели и спортивного оборудования.

Общая площадь объекта составляет почти две тысячи квадратных метров. После завершения ремонта комплекс должен стать более современным и комфортным как для воспитанников школы, так и для тренерского состава.

Завершить работы планируют в августе. Ожидается, что уже в начале учебного года школа вновь откроет двери для юных спортсменов.