Спорткомлекс «Старый городок» в Одинцове капитально отремонтируют к 1 сентября

В Одинцове продолжается капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса — спортивной школы «Старый городок». Здание находится на Школьной улице.

На стройплощадке задействовали 20 специалистов и две единицы техники. Сейчас в комплексе устанавливают новые оконные блоки, проводят фасадные работы, монтируют перегородки и систему вентиляции, а также штукатурят стены. Объект готов уже на 50%.

Ранее подрядчик демонтировал устаревшие оборудование и покрытия, отремонтировал фасад и кровлю, заменил инженерные сети, радиаторы и сантехнику.

Внутри здания площадью почти две тысячи квадратных метров появятся новые полы и потолки, также там проведут отделку, установят современные мебель и технику.

Ремонт планируют завершить к концу лета.

Работы проводят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Их финансируют из бюджета Подмосковья.

В спортивной школе проводят занятия по карате, спортивной акробатике и прыжкам на батуте. В общей сложности там тренируются около 350 спортсменов.