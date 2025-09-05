Спортивный зал школы № 3 отремонтировали в Котельниках

В основном здании, где обучаются дети с пятого по 11-е классы, отремонтировали потолок, стены, уложили новый спортивный линолеум и нанесли разметку. Старые светильники заменили яркими и экономными СМЛ-панелями.

Михаил Соболев пообщался с временно исполняющей обязанности директора № 3 Оксаной Романовой и со школьниками, у которых в этот момент проходил урок физкультуры. «Теперь у наших ребят есть обновленное пространство для тренировок и новых рекордов!» — сказал глава Котельников.

Кроме того, руководитель муниципалитета сообщил, что для воспитанников школы № 3 строится образовательный комплекс на Опытном Поле — с четырьмя спортзалами, двумя библиотеками, просторным актовым залом и другими необходимыми для учебы помещениями.