Спортивный зал отремонтировали в школе № 3 в Волоколамске

Обновление спортивного зала начали сразу после завершения экзаменов и закончили раньше запланированного срока. В помещении полностью заменили пол и нанесли новую разметку. Радиаторы закрыли прочными защитными экранами, которые обеспечат безопасность учеников во время занятий.

К новому учебному году в школе также отремонтировали туалетные комнаты и покрасили стены в коридорах на всех трех этажах. В ближайшие дни специалисты заменят напольные плинтусы.

Кроме того, для безопасности учеников были приняты дополнительные меры. Входную группу частично переоборудовали, установив еще один пост охраны около калитки и новые электронные замки. Два поста внутри здания школы продолжат работать в прежнем режиме.