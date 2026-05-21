Спортивный забег прошел в парке в Одинцове

Более 1500 участников вышли на старт кросс-полумарафона «Одинцово-2026». Спортивное мероприятие состоялось в рамках проекта «Суперлига Подмосковья» и открыло беговой сезон в регионе.

Соревнование провели в парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. Взрослые спортсмены могли выбрать одну из четырех дистанций — три, пять, десять или 21,1 километр. Для юных бегунов в возрасте от четырех до 11 лет организовали отдельный забег на 500 метров. Трасса получилась с разными уровнями сложности: подъемами и спусками. Дистанция позволила участникам всех возрастов проверить свои силы в беге.

Бронзовый призер Олимпийских игр Наталья Коростелева выступила с приветственным словом. Она приехала вместе с детьми и отметила атмосферу праздника и поддержку, которую дают такие старты.

Впереди у «Суперлиги Подмосковья» еще несколько этапов. Следующие забеги пройдут в Коломне, Дубне и Серпухове.