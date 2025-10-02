Спортивный забег пройдет в лесопарке «Шишкин лес» под Истрой 5 октября

В это воскресенье в живописном лесопарке «Шишкин лес» под Истрой соберутся представители «Бегового сообщества 6.21», чтобы вместе зарядиться энергией и позитивом. Такие забеги проходят в округе регулярно.

Мероприятие начнется в 08:30 утра 5 октября с общей разминки. Во время пробежки участники смогут насладиться свежим воздухом и прекрасными лесными видами. Забег продлится один час.

Участникам предлагают преодолеть комфортные дистанции от трех до шести километров в темпе шесть-восемь минут на километр. Маршруты подходят как для новичков, так и для опытных бегунов.

После забега проведут заминку, чтобы восстановить мышцы, а затем «Завтрак чемпионов». Участники мероприятия смогут познакомиться с друг с другом и пообщаться.

Место старта: село Павловская Слобода, центральный вход в лесопарк «Шишкин Лес».