Спортивный забег «Марафон у дома» прошел в Лобне

Первый открытый длительный забег собрал более ста спортсменов из разных регионов страны. Для участников подготовили несколько разных дистанций.

В зависимости от своей спортивной подготовки бегуны могли выбрать как более короткие дистанции, для начинающих, таки и марафонскую в 21 километр.

Организаторы подготовили «авиационный» квест — бегуны стартовали от «аэропорта» в Центральном парке. Вместо привычной стойки регистрации участников приветствовали стюардессы в фирменной форме за стойкой check-in.

Маршрут марафона проходил от лесопарка Лобни через Долгопрудный до территории у аэропорта Шереметьево. По пути спортсмены могли подкрепиться в точках питания, а на финише участников забега пригласили на праздничное чаепитие со сладостями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2025 году в регионе построят три спорткомплекса, завершат реконструкцию двух стадионов и обновят легкоатлетический манеж. Это позволит создать еще более комфортные условия для ведения здорового образа жизни.