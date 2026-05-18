Спортивный турнир по плаванию прошел в Ленинском округе

17 мая в Ленинском городском округе состоялись Московские областные соревнования по плаванию «Кубок Евгения Рылова». В турнире приняли участие 144 спортсмена из 11 муниципалитетов Подмосковья в возрасте от 12 до 18 лет.

Победу в общем зачете одержала команда из Видного, которая завоевала «Кубок Рылова». Второе место заняли спортсмены из Раменского, третьими стали пловцы из Развилки. Также были вручены специальные призы шести участникам по решению организаторов и почетных гостей.



«Отрадно, что наш спортсмен Евгений Рылов лично поддерживает юных участников и способствует развитию плавания в регионе. Такие соревнования дают ребятам возможность проверить свои силы, получить опыт и пообщаться с легендами мирового спорта», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Среди почетных гостей были представители спортивного сообщества России, включая первого вице-президента объединенной Федерации водных видов спорта России Владимира Сальникова, главного тренера сборной России Андрея Шишина, а также олимпийских призеров и специалистов отрасли. Их участие подчеркнуло высокий уровень соревнований и интерес к развитию плавания в регионе.