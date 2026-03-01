Спортивный турнир ко Дню Сил спецопераций провели в Химках

В Химках 27 февраля прошли соревнования по баскетболу, посвященные Дню Сил специальных операций. Участие в играх приняли воспитанники спортшколы, их родители и тренеры.

Перед стартом матчей историк Иван Белогуров рассказал собравшимся о задачах подразделений ССО и значении памятной даты. Команды сыграли несколько встреч. Родители поддерживали детей с трибун, тренеры помогали игрокам с тактикой.

«Качества, которые воспитывает спорт — быстрая реакция, командная работа, воля к победе — это то, что отличает и бойцов Сил Спецопераций. Отрадно, что в Химках молодое поколение проживает историю через такие соревнования», — отметил председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Организаторы соединили патриотическую тему и спорт, чтобы показать связь между поколениями жителей округа. Муниципальный депутат Алексей Федоров назвал такой формат полезным для молодежи.

«Дети приходят играть, а уходят с пониманием ценности команды и уважения к истории. Это хороший пример работы с подростками через живое дело», — сказал он.

Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов напомнил о важности развития детского спорта в Химках. Турниры в таких комплексах, как «Планерная», помогают семьям проводить время вместе и укрепляют традиционные ценности через здоровый образ жизни.