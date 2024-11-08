Спортивный центр с бассейном построят в Бронницах к лету 2025 года

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса продолжается в городском округе Бронницы. Главгосстройнадзор Подмосковья оценил выполнение работ в 40%.

Спорткомплекс начали строить в январе 2024 года, а завершить планируют в мае 2025-го. Работы проводятся по нацпроекту «Демография». Сейчас рабочие строят надземную часть здания и инженерные сети.

Общая площадь комплекса превысит 2,7 тысячи «квадратов». Здесь оборудуют зал с трибунами на 100 мест, помещения для фитнеса, силовой подготовки, тренажерный зал, бассейн с сауной и кафе.

В здании можно будет хранить каноэ, лодки и байдарки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.