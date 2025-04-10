Спортивный центр «Гвардия» в Волоколамске капитально отремонтируют в 2025 году

Готовность капитального ремонта спортивного центра «Гвардия» в Волоколамске достигла 90%. Подрядчик завершил отделочные работы и установил новую газовую котельную.
Представители администрации Волоколамского округа проверили готовность объекта на улице Энтузиастов. Рабочие завершили обновление кровли и фасада, внутреннюю отделку и подготовили пол для укладки паркета, поставили двери.
Для обеспечения спортивного центра теплом установили новую газовую котельную. АО «Мособлгаз» приступит к строительству газопровода после согласования проекта.
«После приемки газопровода Ростехнадзором сотрудники ресурсоснабжающей организации выполнят пуско-наладочные работы и подключат котельную к газовой магистрали. После этого рабочие приступят к укладке напольного покрытия в зале», — отметил первый заместитель главы Волоколамского округа Сергей Александрович Шорников.
Обновление спортивного центра «Гвардия» в Волоколамске проходит в рамках муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».
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