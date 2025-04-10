Спортивный центр «Гвардия» в Волоколамске капитально отремонтируют в 2025 году

Готовность капитального ремонта спортивного центра «Гвардия» в Волоколамске достигла 90%. Подрядчик завершил отделочные работы и установил новую газовую котельную.

Для обеспечения спортивного центра теплом установили новую газовую котельную. АО «Мособлгаз» приступит к строительству газопровода после согласования проекта.

Представители администрации Волоколамского округа проверили готовность объекта на улице Энтузиастов. Рабочие завершили обновление кровли и фасада, внутреннюю отделку и подготовили пол для укладки паркета, поставили двери.

«После приемки газопровода Ростехнадзором сотрудники ресурсоснабжающей организации выполнят пуско-наладочные работы и подключат котельную к газовой магистрали. После этого рабочие приступят к укладке напольного покрытия в зале», — отметил первый заместитель главы Волоколамского округа Сергей Александрович Шорников.

Обновление спортивного центра «Гвардия» в Волоколамске проходит в рамках муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».