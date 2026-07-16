Спортивный центр «Гвардия» откроют в Волоколамске в августе

Сейчас в учреждении проводят тщательную уборку и готовят помещения к приему спортсменов. До открытия предстоит закупить инвентарь и мебель, а также установить защитную сетку на окна для безопасности.

Главный зал уже выглядит профессионально: уложен качественный паркетный пол, нанесена разметка для волейбола, мини-футбола и большого тенниса. После открытия здесь будут работать секции по футболу, легкой атлетике, командным играм и единоборствам.

Наталья Козлова поделилась, что центр планируют запустить с проведения первого крупного турнира. По ее словам, администрация стремится, чтобы обновленный центр с первых дней жил насыщенной спортивной жизнью.