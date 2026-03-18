Спортивный тренер из Балашихи купила квартиру благодаря соципотеке

Мастер спорта международного класса по легкой атлетике Кристина Угарова из Балашихи приобрела квартиру по программе «Социальная ипотека». Она работает тренером и готовит около 100 воспитанников.

Программа действует в Подмосковье для врачей, педагогов, молодых ученых и тренеров. Регион берет на себя половину стоимости жилья в качестве первоначального взноса и в течение десяти лет компенсирует основной долг по ипотеке. Участники оплачивают только проценты по кредиту.

Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов отметил, что с 2021 по 2025 год жилищные субсидии получили порядка 1700 специалистов. В 2026 году планируют выдать свидетельства еще более 200 работникам бюджетной сферы.

Кристина Угарова — призер Европы и Всемирной Универсиады. Благодаря соципотеке она приобрела квартиру рядом со спорткомплексом, где сейчас завершает ремонт.

«Я рада, что я в этой профессии, я рада, что я могу давать свои знания детям, и, соответственно, видите, и государство тоже поощряет таких тренеров, которые стараются. У меня была мечта — развивать спорт, развивать легкую атлетику. У нас три тренера, и у каждого около 100 воспитанников. Очень большой интерес к легкой атлетике. А теперь еще и дорога до работы занимает считанные минуты», — поделилась Угарова.

Реализация жилищных программ для бюджетников — часть комплексной политики развития региона.