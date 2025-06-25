Спортивный стадион в Зарайске обновят к концу 2025 года

В Зарайске началась реконструкция городского спортивного стадиона. Обновления позволят заниматься на поле даже в плохую погоду благодаря современному искусственному покрытию.

На первом этапе подрядчик снимает натуральный газон футбольного поля и заменит его на искусственное покрытие. Нововведение увеличит количество тренировок и соревнований.

Также запланирована замена покрытия беговых дорожек и обновление зоны для болельщиков. В рамках реконструкции возведут дополнительную трибуну вместимостью более 200 человек с удобными креслами.

Помимо этого, на стадионе модернизируют систему освещения, чтобы проводить соревнования поздно вечером. А внутри приведут в порядок раздевалки для спортсменов.

Реконструкцию стадиона планируют завершить до конца 2025 года, что позволит жителям Зарайска наслаждаться новыми возможностями для спорта и отдыха.