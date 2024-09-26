Новый стадион открыли при школе № 1 в Дубне

Долгожданное событие состоялось в Дубне. У школы № 1 появился стадион, на котором прошел первый футбольный матч, турнир по стритболу, мастер-класс по самбо и другие спортивные активности.

Новое спортивное сооружение стало большой победой администрации Дубны. Реконструкция стадиона не входила в президентскую программу, по которой выполнялся капитальный ремонт первой школы.

«Нам пришлось в достаточно сжатые сроки провести модернизацию стадиона. Дубненский подрядчик справился, сделали все чуть больше чем за месяц, и по качеству он на уровне всех стадионов, которые мы построили» — рассказал заместитель главы городского округа Алексей Степаненко.

Одними из первых вышли на поле нового стадиона футболисты, которые оценили специальный искусственный газон. Уже работают площадки для воркаута, баскетбола и волейбола. В планах значится и создание зоны для летнего кинотеатра.

Учитель физкультуры школы № 1 Ольга Дель призналась, что учителя, дети и родители очень ждали этого открытия. По ее словам, реконструкция стадиона стала большим шагом вперед для всего города, ведь здесь смогут заниматься спортом все желающие.

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