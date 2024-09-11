Спортивный стадион построят в поселке Свердловском

«Олимпиец» расположится в Свердловском рабочем поселке. Депутаты выехали на площадку и обсудили ход строительства с бригадиром. Он рассказал, что на стадионе установили дренажную систему, и показал план. Рабочим предстоит установить футбольное поле, трибуны и раздевалки. Партийцы отметили, что все работы исполнитель ведет строго по графику.

«Проверка работ на разных этапах очень важна. Мы проверяем, как продвигается строительство. Сейчас мы видим работу по графику, что подтверждает высокую степень организации процесса строительства и профессионализм всех участников проекта», — сказала Елена Нестерова.

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