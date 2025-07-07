Спортивный проект «Звездное лето в Подмосковье» запустят в Талдоме 13 июля

В воскресенье 13 июля в Талдоме на пляже парка «Солнечный берег» стартует новый спортивный проект — «Звездное лето в Подмосковье». Это серия летних фестивалей с мастер-классами, тренировками, играми и развлечениями на пляже для всех, кто любит активный отдых у воды.

Гостями первого мероприятия станут известные спортсмены. Среди них олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, звезда баскетбола Виктор Кейру, чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров, а также чемпионка по волейболу Дарья Павлова.

Участники проекта смогут присоединиться к утренней зарядке, мастер-классам, играм, водной битве и другим активностям. Всего этим летом планируется провести еще ччетыре таких праздника — в Электростали, Лыткарине, Сергиевом Посаде и Коломне. Напомним, проект «Звездное лето в Подмосковье» проводят в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».