Спортивный проект «Кубок Святых Воинов Руси» пройдет в Мытищах 27 декабря

Фото: Победитель соревнований по боксу в Люберцах, посвященных разгрому немецко-фашистских войск под Москвой / Медиасток.рф

Всероссийский спортивный проект «Кубок Святых Воинов Руси» откроется в Мытищах 27 декабря. На нем молодые спортсмены будут состязаться в рукопашном бою, самбо и боксе.

По словам организаторов, проект объединит спорт, религию и традиционных духовные ценности. Участники смогут прикоснуться к жизни и подвигам святых воинов, веками защищавших родину.

В рамках проекта пройдут фестивали и спортивные состязания, которые посвятят Александру Невскому, Дмитрию Донскому, Михаилу Тверскому, Александру Пересвету и другим.

«Проект „Кубок Святых Воинов Руси“ призван вдохновить молодежь на пути силы и духовности, показать, что истинная мужественность и победа возможны в рамках православных ценностей, являющихся фундаментом нашего народа на протяжении более чем 1000-летней истории России», — сказал координатор-основатель общественного движения «Сорок Сороков» Владимир Носов.

Первый этап пройдет в Мытищах в спорткомплексе «Строитель». В программе — молебен и соревнования по боксу, армейскому рукопашному бою и самбо.