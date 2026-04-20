Спортивный проект из Воскресенска вышел в финал всероссийского конкурса

Стали известны итоги приема заявок на участие в VI сезоне всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». В финал попали семь проектов Московской области, в том числе «Сильная сторона» из городского округа Воскресенск.

Проект «Сильная сторона» направлен на развитие силовых видов спорта среди молодежи и проведение бесплатных турниров. За последний год к соревнованиям и массовым мероприятиям было привлечено более 250 человек.

Всего в полуфинал конкурса «Ты в игре» вышли 250 проектов из 62 регионов России. От Московской области было подано более 80 заявок.

Участников конкурса ждет образовательный акселератор продолжительностью в три недели. Завершением программы станет стратегическая сессия, где авторы проектов смогут подготовить коммерческие предложения для потенциальных спонсоров. Победители в каждой номинации получат по 500 тысяч рублей, а обладатель Гран-при — 1 миллион рублей на реализацию проекта.

Поддержать проекты можно будет в рамках народного голосования, которое пройдет с 23 по 30 апреля на официальном сайте конкурса.