Спортивный праздник «Зимние рекорды» прошел в Солнечногорске

Все желающие смогли принять участие в массовом забеге «Кубок Олимпийского мишки», заняться скандинавской ходьбой и прослушать лекцию о здоровом образе жизни за кружкой горячего чая. Кандидат в мастера спорта и призер открытых первенств Иванна Власова провела мастер-класс по фигурному катанию, на котором продемонстрировала выполнение базовых элементов.

«„Зима в Подмосковье“ — это, конечно же, спорт и здоровье. В Солнечногорске работает один из лучших в регионе катков с искусственным льдом с бесплатным прокатом. Скоро, когда позволит лед, оборудуем большую лыжную трассу по озеру. Помимо этого, есть семь действующих трасс для классического хода и одна горнолыжная, залита 21 хоккейная коробка», — рассказала заместитель главы городского округа Виктория Куракова.

Общеобластное мероприятие «Зимние рекорды» прошло в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» и охватило более 80 парков региона.