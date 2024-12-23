Спортивный праздник «Зимние рекорды» прошел в Солнечногорске

Общеобластное мероприятие «Зимние рекорды» прошло в городском парке Солнечногорска. Для жителей округа подготовили спортивную программу на свежем воздухе.
Все желающие смогли принять участие в массовом забеге «Кубок Олимпийского мишки», заняться скандинавской ходьбой и прослушать лекцию о здоровом образе жизни за кружкой горячего чая. Кандидат в мастера спорта и призер открытых первенств Иванна Власова провела мастер-класс по фигурному катанию, на котором продемонстрировала выполнение базовых элементов.
Праздник спорта завершился анимационной программой «Олимпийский резерв» на катке.
«„Зима в Подмосковье“ — это, конечно же, спорт и здоровье. В Солнечногорске работает один из лучших в регионе катков с искусственным льдом с бесплатным прокатом. Скоро, когда позволит лед, оборудуем большую лыжную трассу по озеру. Помимо этого, есть семь действующих трасс для классического хода и одна горнолыжная, залита 21 хоккейная коробка», — рассказала заместитель главы городского округа Виктория Куракова.
Общеобластное мероприятие «Зимние рекорды» прошло в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» и охватило более 80 парков региона.
Трампа заподозрили в желании завершить украинский конфликт госпереворотом
Жители Чехова встретили Деда Мороза и Снегурочку
Митинг в память о воинах-интернационалистах прошел в Чехове
Украинским студентам младше 25 лет могут разрешить свободно выезжать из страны
Telegram впервые с введения монетизации стал прибыльным
«Подмосковье постоянно прогрессирует». Депутат Фетисов — об итогах обращения губернатора к жителям
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте