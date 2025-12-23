Спортивный праздник «Зимние рекорды» прошел в Котельниках
Ранним утром любители бега собрались в Кузьминском лесопарке, чтобы преодолеть дистанцию в пять верст. Программа началась с общей «Зимней разморозки» — активной разминки, которая помогла подготовиться к главному событию — массовому забегу.
Маршрут проложили по живописной территории лесопарка, что позволило совместить физическую активность с наслаждением зимней природой. В забеге участвовали и опытные бегуны, и новички. Испытать себя на дистанции пришли целыми семьями. Многодетный отец Дмитрий Швархалев на пробежку всегда берет с собой сыновей.
«Детки подросли, и я потихонечку начал их знакомить с бегом. Они приходят сюда вместе со мной по субботам. Макар очень любит бег, потом что это, в первую очередь, борьба с самим собой. Это очень захватывающе, интересно. Можно в лесу насладиться природой», — поделился Дмитрий Швархалев.
Дистанцию можно было преодолеть в любом комфортном темпе: бегом или пешком. А основой забега, считают организаторы, являются здоровый образ жизни и позитивное сообщество.
Для тех, кто предпочитал более спокойный формат, организовали мастер-класс «Зимнее вдохновение» по суставной гимнастике. Занятие помогает улучшить гибкость, подвижность и снять напряжение. Затем все участники угощались горячим чаем и участвовали в акции «Письма добра». Каждый мог написать новогоднюю открытку для своих близких и тех, кто особенно нуждается в тепле и внимании.
Спортивный праздник в Кузьминском лесопарке прошел в рамках общеобластного мероприятия «Зимние рекорды».