Спортивный праздник «Зимние рекорды» прошел в Котельниках

Ранним утром любители бега собрались в Кузьминском лесопарке, чтобы преодолеть дистанцию в пять верст. Программа началась с общей «Зимней разморозки» — активной разминки, которая помогла подготовиться к главному событию — массовому забегу.

Маршрут проложили по живописной территории лесопарка, что позволило совместить физическую активность с наслаждением зимней природой. В забеге участвовали и опытные бегуны, и новички. Испытать себя на дистанции пришли целыми семьями. Многодетный отец Дмитрий Швархалев на пробежку всегда берет с собой сыновей.

«Детки подросли, и я потихонечку начал их знакомить с бегом. Они приходят сюда вместе со мной по субботам. Макар очень любит бег, потом что это, в первую очередь, борьба с самим собой. Это очень захватывающе, интересно. Можно в лесу насладиться природой», — поделился Дмитрий Швархалев.