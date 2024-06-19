Спортивный праздник «Выходи во двор» прошел в Подольске

Жители Подольска приняли участие в спортивном празднике «Выходи во двор». На протяжении всего мероприятия желающие могли попробовать свои силы на интерактивных площадках со звездами российского футбола.

В начале мероприятия для гостей провели мастер-классы с именитыми спортсменами, а также раздали бесплатное мороженое и провели автограф-сессию.

«Второй год подряд наш округ принимает этот фестиваль благодаря губернатору Андрею Воробьеву. У нас есть возможность вместе легендами отечественного футбола заниматься любимым видом спорта, проводить мастер-классы и интересно провести выходной день», — отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Главным событием праздника стал гала-матч звезд российского футбола с командой жителей городского округа Подольск. В матче играли два тайма по две минуты. Участникам подарили брендированные шарфы, а известные футболисты раздали автографы.