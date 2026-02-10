Спортивный праздник с участием олимпийской чемпионки прошел в Подольске

Мероприятие «Спорт для всех» состоялось в Парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина. Главной гостьей и наставницей стала чемпионка мира и Европы по легкой атлетике Юлия Гущина, которая провела для горожан мастер-класс «Школа чемпионов».

Юлия Гущина начала с разминки, а потом дала советы по технике бега как для спортсменов, так и для любителей. Затем участники праздника, включая семьи с детьми и даже домашними питомцами, вышли на совместный забег от парка до колеса обозрения и обратно.

Одна из участниц, Светлана, пришедшая на праздник с животными, отметила, что ее семья ведет активный образ жизни, а дети занимаются спортом. Она добавила, что пришла поддержать их и поучаствовать в забеге ради самого участия.

Мероприятие в очередной раз доказало, что спорт объединяет людей всех возрастов, укрепляет здоровье и создает отличное настроение.