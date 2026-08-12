12 августа 2026 10:17 Спортивный праздник прошел в усадьбе Кривякино в Воскресенске Фото: Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Подмосковье

Воскресенск

Парки

Подмосковье

8 августа парк усадьбы Кривякино в Воскресенске стал площадкой для проведения общеобластного мероприятия «Физкультпарк», собравшего сотни участников — от профессиональных спортсменов до любителей активного отдыха. Праздник объединил спортивные состязания, мастер-классы, интеллектуальные турниры и развлекательные программы для всех возрастных категорий.

Торжественное открытие на главной сцене провели глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин и председатель Совета депутатов Сергей Матвиенко. Официальная часть включала церемонию награждения выдающихся спортсменов и выступления студии цирковой гимнастики «Грация». Программа «Физкультпарка» была организована по нескольким тематическим зонам.

На «Силовой площадке» прошли соревнования по становой тяге и мастер-классы по работе с гирями и штангой. Желающие могли проверить меткость в дартсе или сдать нормативы ВФСК ГТО. Для любителей интеллектуального спорта организован шахматный турнир «Парковый ферзь» с сеансом одновременной игры. В яблоневом саду работали площадки с аэрохоккеем, настольным теннисом и бадминтоном, а также прошли мастер-классы по экобаскетболу.