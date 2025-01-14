Спортивный праздник пройдет в Центральном парке Ногинска 18 января

В парках Богородского городского округа на этой неделе приготовили насыщенную программу для жителей и гостей округа. В будние дни пройдут спортивные и творческие мастер-классы и забеги, а в субботу, 18 января, на катке в Центральном парке Ногинска состоится общеобластное мероприятие «Ледяное искусство».

Во вторник и четверг участники любительского объединения «Танцы Голд» приглашают всех желающих горожан пожилого возраста в Центральный парк Ногинска на мастер-класс. Там же в среду в камерном зале пройдут занятия по основам живописи и классической скульптуры под руководством профессионального художника Виктора Рыбальченко. А в пятницу состоится традиционный забег любителей северной ходьбы. Присоединиться к группам можно в Глуховском и Центральном парках.

В субботу, 18 января, в Центральном парке пройдет общеобластное спортивно-развлекательное мероприятие «Ледяное искусство». Гостей праздника ждут легкоатлетические забеги, детская анимация, познавательная программа «Спортивные традиции Богородского края», показательные выступления юных фигуристок, а также карнавальный костюмированный заезд на льду. Для посетителей мероприятия будут работать самоварная станция и тематическая фотозона.

В воскресенье в парках «Липовая аллея», Центральном и Глуховском пройдут детские спортивно-развлекательные программы и мастер-классы.

Завершит неделю концерт Ангелины Макарейчук «С музыкой в сердце», который состоится в рамках литературно-музыкального проекта «АРТ гостиная» в Центральном парке.