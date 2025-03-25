Спортивный праздник пройдет в парке в Дмитровском округе 29 марта

Жителей и гостей муниципалитета приглашают в парк имени Ивана Лямина в Яхроме. В предстоящие выходные здесь пройдет множество спортивных и развлекательных мероприятий.

Посетителей ждут творческие мастер-классы, веселые состязания и активные игры. На протяжении всего дня будет работать самоварная станция с горячим чаем и угощениями.

В субботу, 29 марта, в парке пройдет спортивный праздник «Движение на опережение». Гости смогут поучаствовать в бодрой разминке «Зарядись энергией», конкурсе на поднятие гири «Богатырь», игровом бое «Стенка на стенку», мастер-классе по самозащите и шапочной битве. Также состоятся развлекательная программа «Вместе веселее» и мастер-класс «Веселые брелочки», спортивная разминка и эстафета.

В воскресенье, 30 марта в 16:00 в парке стартует «Весенний марафон». Для взрослых и детей будут организованы веселые игры, конкурсы и мастер-класс «Сделано в парке».

«Мы стремимся создавать в нашем округе комфортные условия для отдыха и активного досуга», — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин и пригласил всех зарядиться энергией и хорошим настроением в парке.