Спортивный праздник «Кубок ГТО» пройдет в Балашихе 21 сентября

На стадионе в парке «Пехорка-лес» пройдет спортивный праздник — «Кубок ГТО». Принять участие в нем могут дети с 10 лет (III ступень ГТО) и взрослые до 59 лет (XV ступень ГТО).

«Кубок ГТО» включает в себя тестирование участников в различных видах испытаний комплекса «Готов к труду и обороне»: бег на короткую и длинную дистанции, наклон вперед, прыжок в длину с места, поднимание туловища, сгибание и разгибание рук, подтягивание.

«Сдача норм ГТО — это возможность проверить свои физические возможности, а также стремление к здоровому образу жизни, — отметил представитель оргкомитета. — Мы приглашаем всех любителей спорта принять участие в „Кубке ГТО“ и побороться за призовые места».

Для участия в мероприятии необходимо при себе иметь УИН-номер, документ, удостоверяющий личность, и медицинский допуск. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(495)-521-11-53 или по электронной почте gto@gto-balashikha.ru.

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