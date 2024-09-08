Спортивный праздник для жителей Подольска состоялся в Дубровицком лесу

В Подольске состоялся праздничный старт нового спортивного сезона и учебного года в обновленном «Дубровицком лесу», благоустроенном по губернаторской программе. Мероприятие посетили почетные гости, включая заместителя главы округа Вадима Бурова и председателя Совета депутатов Алексея Никулина.

Праздник развернулся на нескольких площадках. Более ста юных спортсменов из школы по лыжным гонкам открыли сезон захватывающим лыжероллерным стартом. Для учеников Дубровицкой школы была организована познавательная экскурсия, во время которой ребятам рассказали о редких растениях и птицах леса. Детей также ждали развлечения на современной игровой площадке. В зоне воркаута прошла 101-я тренировка в рамках программы «Спорт в каждый двор». Юные участники получили подарки и угощались мороженым.

К празднику присоединились и жители старшего поколения. Участники программы «Активное долголетие» приняли участие в занятиях по скандинавской ходьбе, которые провел известный инструктор Владимир Васильев.

Лесопарк привлек множество посетителей, желающих прогуляться или покататься на велосипедах по новой тропиночной сети. Благодаря расширению благоустроенного пространства, места хватило всем. Новая прогулочная часть была открыта в этом году по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«Уверен, что гости оценили комфорт и провели первую субботу сентября отлично! Напомню, что „Дубровицкий лес“ будет открыт для посетителей круглый год», — отметил глава Подольска Григорий Артамонов.

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