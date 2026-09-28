Спортивный праздник для работников дошкольного образования прошел в Пушкино

В Ивантеевке прошел спортивный праздник для работников дошкольного образования, приуроченный ко Дню воспитателя и дошкольного работника. Более 130 участников из Пушкино, Ивантеевки и Красноармейска соревновались в скорости, ловкости и умении работать в команде.

26 сентября на базе комплекса «Олимп» в Ивантеевке состоялся спортивный праздник для работников дошкольного образования. Мероприятие было приурочено ко Дню воспитателя и дошкольного работника.

В соревнованиях приняли участие 22 команды из Пушкино, Ивантеевки и Красноармейска. Всего на старт вышли более 130 человек — воспитатели, нянечки и другие сотрудники детских садов, которым предстояло проверить свою скорость, ловкость и командное взаимодействие.

Участникам подготовили семь эстафет. Команды соревновались в беге, прыжках, упражнениях со скакалкой, а также выполняли задания с клюшкой и мячом. За спортсменов активно болели коллеги и близкие, создавая на площадке атмосферу настоящего праздника.

Особую атмосферу мероприятию помогли создать «Волонтеры Подмосковья» городского округа Пушкинский. Они поддерживали участников и помогали организаторам, в том числе провели церемонию награждения. Все участники получили медали, грамоты и памятные призы.

Сегодня в системе дошкольного образования округа работают около 50 учреждений, где трудятся более двух тысяч специалистов. Воспитатели, психологи, логопеды, музыкальные работники, нянечки и другие сотрудники ежедневно заботятся более чем о 15 тысячах детей, помогая им развиваться и познавать мир.