Спортивный праздник для пожилых и инвалидов прошел в Серебряных Прудах

На спортивной площадке комплекса «Молодежный» в Серебряных Прудах прошло межрегиональное мероприятие «Спорт — это жизнь!», в котором участвовали пожилые люди и люди с ограниченными возможностями здоровья. Участниками стали десять команд из Московской, Тульской и Рязанской областей.

С приветствием и добрыми пожеланиями к участникам обратились глава округа Олег Павлихин и начальник отдела по спорту Михаил Жуков. Для всех присутствующих устроили музыкальную разминку, веселые конкурсы, флешмоб и фотозону. Команды соревновались в дартсе, городках, бросках в кольцо, жульбаке, хоккее с мячом, кольцебросе, эстафетах и других играх.

В Министерстве социального развития Подмосковья отметили, что участники продемонстрировали силу, быстроту и ловкость, но самое главное — получили заряд энергии и хорошее настроение. Победителями стали команда «Боевая Кашира» из Каширы, второе место заняла команда «Неугомон» из Домодедова, а третье — «Комета» из Новомосковска.

Призеры получили дипломы, медали, кубки и подарки, а все команды — грамоты и памятные трофеи.