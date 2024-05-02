Спортивный праздник для детей «Состязайка» прошел в Химках | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 18:41 Спортивный праздник для детей «Состязайка» прошел в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360 в

Спортивный праздник «Состязайка» для детей организовали в Химках. Мероприятие провели полицейские округа совместно с мастером спорта по фехтованию Николаем Лукьяновым. Участники соревнований проверили свои силы в хоккее, мини-боулинге, гольфе, дартсе.

Школьники продемонстрировали и знание правил дорожного движения на специальной площадке. Их экзаменовал автоинспектор. Он также напомнил о важности применения световозвращающих элементов в темное время суток. Победителям и призерам по итогам соревнований вручили медали и кубки.

Реклама

«Подобные мероприятия у наших жителей всегда пользуются популярностью. Ведь это не только возможность познакомиться с выдающимися спортсменами, но и с пользой провести время. Занятия спортом всегда положительно влияют на самочувствие, поднимают настроение, тем более, когда есть команда единомышленников, с которой можно принять участие в соревнованиях», — отметил депутат Совета депутатов городского округа Химки Глеб Демченко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».