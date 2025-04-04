Спортивный молодежный фотоквест прошел в Дмитрове

В Дмитрове прошел фотоквест «Город в кадре», организованный «Волонтерами Подмосковья» совместно с Ресурсным центром Дмитровского округа и студентами местного техникума. Город превратился в живую фотостудию, где участники смогли проявить свои творческие и интеллектуальные способности.

Команды искали ключевые точки по координатам, выполняли оригинальные задания и создавали уникальные фотографии, передавая красоту Дмитрова через объектив камеры.

В соревновании приняли участие пять школьных команд из Дмитровского округа: Инженерная школа, Лицей № 4, Дмитровская школа № 1 имени Кузнецова, Дмитровская школа № 8, Синьковская школа № 2, а также гости из соседнего района. За их успехами следили зрители и почетные гости, включая представителей «Движения Первых» и депутата Романа Сунгурова.

После торжественного старта команды отправились на 10 локаций, где их ждали задания на скорость, смекалку и креативность. Участники демонстрировали не только свои спортивные навыки, но и художественное видение, создавая яркие снимки.

Победу одержала команда «Первые» из Дмитровской школы № 1 имени Кузнецова, которая показала, что сплоченность и творчество — залог успеха.

«Подобные проекты не только объединяют молодежь, но и помогают раскрыть ее творческий потенциал. Участники смогли взглянуть на Дмитров под новым углом и запечатлеть его красоту», — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Фотоквест подарил участникам массу положительных эмоций и стал отличным примером того, как молодежь может по-новому взглянуть на свой родной город.