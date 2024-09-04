Спортивные мастер-классы и спектакль прошли ко Дню знаний в парке в Чехове

В городском парке культуры и отдыха в Чехове провели развлекательную программу ко Дню знаний. Для детей устроили мастер-классы, соревнования и показали спектакль.

Школьники и их родители участвовали в спортивных играх, конкурсах на знание школьных предметов, мастер-классах по рисованию и изготовлению поделок.

«Детям очень нравится. Родителям тоже: они вовлекаются, отгадывают все загадки, танцуют вместе с нами», — поделилась ведущая праздника Ангелина Поляшова.